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Millilerimizin rakibi Estonya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek

13 Şubat 2018 Salı 15:13
Millilerimizin rakibi Estonya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Estonya'yı konuk edecek.

İki takım arasındaki mücadele, saat 19.00'da Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda yapılacak. B Grubu'nda üst üste 3 maç kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk maçında dış sahada Estonya'yı 81-56 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada ise evinde Polonya'ya 73-53 üstünlük sağladı. A Milli Takım, son olarak grubun iddialı ekiplerinden Belarus'u deplasmanda 64-54 yendi.

Grubundaki 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Estonya ise son sırada yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 13.02.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
EstonyaBasketbolA Milli Takım2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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