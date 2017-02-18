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NBA All-Star şovu başladı

2017 NBA All-Star Hafta Sonu'nun ilk etkinliğinde dünya takımı, ABD'yi 150-141 mağlup etti

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:43
NBA All-Star şovu başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ilk gününde dünya karması, ABD karmasını 150-141 yendi.

Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın da forma giydiği New Orleans Pelicans'ın sahası Smoothie King Center'ın ev sahipliği yaptığı 66. organizasyonda, "Yükselen Yıldızlar" müsabakasında, ABD ile dünya karması kozlarını paylaştı. Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran onar kişilik ABD takımı ile dünya takımı mücadelesinde gülen taraf, rakibini 150-141'le geçen dünya karması oldu. Dünya karmasında Denver Nuggets oyuncusu Jamal Murray 36 sayı, 3 ribaunt ve 11 asistlik performansıyla yıldızlaşarak maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. New Orleans Pelicans'tan Buddy Hield 28, Denver Nuggets'tan Kristaps Porzingis ise 24 sayıyla dünya karmasının galibiyetinde pay sahibi oldu. ABD takımında ise Charlotte Hornets oyuncusu Frank Kaminsky 33, Minnesota Timberwolves'tan Karl-Anthony Towns ise 24 sayıyla oynadı.
Son Güncelleme: 18.02.2017 12:47
Anahtar Kelimeler:
ABDDünya Karması YendiNBA All-StarBasketbol
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