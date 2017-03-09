"NBA'den sonra en iyisi Türkiye"

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in ABD'li oyuncusu Ian Hummer, Türk basketbolunun geldiği seviyenin çok üst noktalara ulaştığını belirterek, "NBA'den sonra en güçlü lig Türkiye'de." dedi.



Hummer, yaptığı açıklamada, Türkiye'de forma giymesinin kariyerindeki önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Futbolun popülerliğine karşın Türkiye'nin bir basketbol ülkesi olduğunu anlatan Hummer, "NBA'den sonra en güçlü lig Türkiye'de. Ayrıca ülke genelinde basketbolu iyi bilen bir seyirci kitlesi var. Türkiye'deki basketbol atmosferi gerçekten üst düzeyde. Özellikle Fenerbahçe ve Pınar Karşıyaka taraftarları çok farklı bir atmosfer oluşturuyor." diye konuştu. ABD'li oyuncu, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in ligdeki konumuyla ilgili görüşlerini aktararak, "Takımın yaşadığı sıkıntılar herkes tarafından biliniyor. Ben de takıma geç katılan isimlerden biriyim. Kariyerimde üçüncü kez bir takıma sezon başladıktan sonra dahil oldum. Dolayısıyla takıma adapte olma konusunda tecrübeliyim." ifadelerini kullandı.

Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Hummer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğruyu söylemek gerekirse bazı maçlarda takım gibi oynayamadık. Bunda takımdan ayrılan ve aramıza yeni katılan oyuncuların da etkisi oldu. Sonuçta basketbol bir takım oyunudur, takım ruhunu yakalamak en önemli nokta diye düşünüyorum. Oyuncular olarak birbirimizi daha iyi tanıdıkça takımımızın oyun kalitesi de yükseldi. Pas organizasyonunda ve takım olabilme konusunda büyük adımlar attık." Ligde şu ana kadar istedikleri sonuçları almakta zorluk yaşadıklarını belirten 26 yaşındaki basketbolcu, "Daha yeni yeni istediğimiz seviyeye geliyoruz. Belki şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadık ama sistem oturmaya başladı. Ligde 10 maç kaldı. Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe gibi zorlu takımlarla oynayacağımız maçlar var. Son haftalarda sergilediğimiz oyunu sahaya yansıtmaya devam edersek, kazanabileceğimiz maçlar olduğuna da inanıyorum. Hedef maçları kazanırsak, ligde kalmayı başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk yarışı nefes kesecek"

Ian Hummer, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kaliteli takım sayısının çok olduğunu ve bunun da ligin seyir zevkini üst düzeye taşıdığını kaydederek, "Şampiyonluk yarışında şu takım öne çıkar.' diyemem ama çok zorlu bir süreç olacağını herkes görüyor. Şampiyonluk yarışı nefes kesecek." ifadelerini kullandı. Ligde yetenekli Türk oyuncuların yanı sıra çok kaliteli yabancı basketbolcuların bulunduğunu anlatan Hummer, "Benim için basketbolda önemli olan oyun kurucu pozisyonudur. Türk liginde de özellikle forvet oyuncularıyla pas organizasyonunu çok iyi yapan oyun kurucular var." şeklinde görüş belirtti.

Favorisi CSKA Moskova

Hummer, THY Avrupa Ligi'nde favorisinin Rusya'nın CSKA Moskova takımı olduğunu söyledi. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarından finale kalma yolunda en fazla şansa Fenerbahçe'nin sahip olduğunu aktaran Hummer, şunları kaydetti: "Dörtlü Final'in Türkiye'de yapılacak olması kesinlikle büyük bir avantaj sağlayacaktır. Fenerbahçe, güçlü bir takım ve önemli bir başantrenörleri var. Yine de CSKA Moskova, benim için kupayı kazanmaya en yakın takım durumunda bulunuyor."