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NBA'in en büyüğü yine değişmedi

Finalde Cleveland Cavaliers'ı 108-85 yenen ve seriyi 4-0 yapan Golden State Warriors, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:37
NBA'in en büyüğü yine değişmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Cleveland Cavaliers'ı 108-85 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Cleveland Cavaliers, NBA final serisinin 4. maçında Golden State Warriors'ı konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, ilk çeyreği 34-25, devreyi 61-52, üçüncü çeyreği de 86-65 önde geçtiği mücadeleden 108-85 galip ayrıldı. Bu galibiyetle final serisinde 4-0 öne geçen Warriors, üst üste ikinci, son dört yılda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Warriors, NBA tarihinde Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Chicago Bulls'un ardından dört sezonda üç şampiyonluk yaşayan 4. takım oldu.

Steve Kerr'in başantrenörlüğünü yaptığı Warriors, 1947, 1956, 1975, 2015 ve 2017'nin ardından şampiyonluk sayısını 6'ya çıkardı. Stephen Curry'nin 37 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performans sergilediği Warriors'ta Kevin Durant, 20 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yaptı. Ev sahibi ekipte ise LeBron James 23 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, Kevin Love da 13 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

Finallerin MVP'si Durant

Golden State Warriors oyuncusu Kevin Durant, geçen yılın ardından bu sene de NBA final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Durant, NBA finallerinde LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'un ardından üst üste iki yıl bu ödüle layık görülen 6. isim oldu. 29 yaşındaki Durant, final serisini 28,7 sayı, 10,7 ribaunt ve 7,5 asist ortalamasıyla tamamladı.

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Son Güncelleme: 09.06.2018 13:40
Anahtar Kelimeler:
şampiyonNBAKevin DurantGolden State WarriorsCleveland CavaliersAmerikan Basketbol Ligi
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