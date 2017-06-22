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NBA’de draft heyecanı yaşanacak

NBA’de draft heyecanı Perşembe günü TSİ 04.00’te yaşanacak. Draft’larda ilk sıradan seçme hakkı ise Doğu Konferansı ekiplerinden Boston Celtics’te bulunuyor

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NBA’de draft heyecanı yaşanacak

NBA’de draft heyecanı Perşembe günü TSİ 04.00’te yaşanacak. Draft’larda ilk sıradan seçme hakkı ise Doğu Konferansı ekiplerinden Boston Celtics’te bulunuyor.

NBA’de her sene yapılan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden basketbolcuların seçilmek için kayıt yaptırdığı NBA Draftları’nda heyecan Perşembe günü TSİ 04.00’te yaşanacak. Draftlardan önce yapılan kura çekiminde ilk sıradan oyuncu seçme hakkını Doğu Konferansı takımı olan Boston Celtics elde ederken, Batı Konferansı’ndan Los Angeles Lakers ikinci, Doğu Konferansı’ndan Philadelphia Sixers da üçüncü sıradan oyuncu seçecek. Ayrıca bu seneki draftlara katılan Türk oyunculardan; Ege Arar, Berk Uğurlu, Tolga Geçim, Ömer Faruk Yurtseven, Egemen Güven, Ayberk Olmaz ve Berkan Durmaz da NBA’ye seçilmek için bekleyecek.

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