NCAA'de dörtlü final zamanı

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde Dörtlü Final maçları hafta sonu oynanacak.



NCAA'de normal sezonun tamamlanmasının ardından 68 üniversite takımının katılımıyla mart ayında başlayan ve "March Madness" (Mart Çılgınlığı) olarak bilinen ulusal basketbol turnuvasında sona yaklaşıldı. Bu sene rakiplerini eleyerek Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanan Gonzaga Bulldogs, North Carolina Tar Heels, Oregon Ducks ve South Carolina Gamecocks takımları, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi Stadı'nda boy gösterecek. Normal sezonu 36 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Gonzaga tarihinde ilk kez son 4 takım arasına kaldı. 1985'ten bu yana normal sezonda 1 veya daha az mağlubiyetle Dörtlü Final'e çıkan 8'inci takım olmayı başaran Gonzaga, otoritelerce şampiyonluk ihtimali en yüksek takım olarak gösteriliyor. Gonzaga'nın yarı finalde pazar TSİ 01.10'da karşılaşacağı South Carolina da tarihinde tıpkı rakibi gibi ilk defa Dörtlü Final'de ter dökmeye hazırlanıyor. Normal sezonu 26 galibiyet ve 10 mağlubiyetle kapatan South Carolina, çıktığı son 3 maçın tümünü ikinci yarı geriden gelerek kazandı.

North Carolina 20'nci kez Final Four'da

Pazar TSİ 3.50'de oynanacak bir diğer yarı final mücadelesinde ise North Carolina ile Oregon karşılaşacak. Normal sezonu 33 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamlayan Oregon, tarihinde ikinci defa Dörtlü Final'de mücadele edecek. Oregon, 1939'da yarı final ve final maçlarını kazanarak şampiyon olurken, 78 yıl sonra aynı başarıyı yakalamak istiyor. Normal sezonu 31 galibiyet ve 7 mağlubiyetle bitiren North Carolina ise bugüne kadar düzenlenen 78 Dörtlü Final turnuvasında 20 kez boy göstererek bu alandaki rekoru elinde tutuyor. Efsanevi NBA oyuncusu Michael Jordan'ın da 1981-1984 yılları arasında formasını terlettiği North Carolina şampiyonluğun yine güçlü favorilerinden biri. North Carolina geçen sene finalde Villanova Üniversitesi'ne son saniye üçlüğüyle mağlup olmuş ve 6. şampiyonluğu kıl payıyla kaçırmıştı.