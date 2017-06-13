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Nihai kadromuz belli oldu

Çekya'da 16-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın milli takımında, 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı

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Nihai kadromuz belli oldu

Çekya'da 16-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik nihai kadrosu belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Elif Emirtekin, Melis Gürcan, İnci Güçlü, Merve Aydın ve İlayda Güner'in aday kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural (Fenerbahçe), Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Hollingsvorth (Yakın Doğu Üniversitesi), Işıl Alben, Cansu Köksal (Galatasaray), Tilbe Şenyürek (BOTAŞ), Şaziye İvegin Üner (Bellona AGÜ).

Şampiyonada B Grubu'nda yer alan milliler, maçlarını Hradec Kralove Arena'da oynayacak. Ay-yıldızlılar, grubunda Belarus, Slovakya ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Takımı, grubundaki ilk maçında 16 Haziran Cuma günü Slovakya ile karşılaşacak. Milliler, 17 Haziran Cumartesi günü İtalya, grubundaki son maçında ise 19 Haziran Pazartesi günü Belarus ile mücadele edecek. Milliler, akşam üzeri Atatürk Havalima'nından, şampiyonanın yapılacağı Çekya'ya hareket edecek.

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