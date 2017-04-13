Normal sezon bitti sıra play-off'larda

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA ) 2016-17 normal sezonu, oynanan 14 maçla tamamlandı.

Indiana Pacers, Chicago Bulls ve Miami Heat arasında, Doğu Konferansı'ndaki son 2 play-off biletini almak için yaşanan yarışı, Pacers ve Bulls kazandı. Pacers, ağırladığı Atlanta Hawks'u 104-86 yenerek Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitirdi. Pacers'ta Paul George 32 sayı, 11 ribaunt, Jeff Teague 19 sayı, 7 asist ve Myles Turner 18 sayı, 8 ribaunt, 6 blokla galibiyetin mimarları oldular. Hawks'ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 15 sayı kaydetti. Chicago Bulls da sahasındaki Brooklyn Nets karşılaşmasından 112-73 galip ayrıldı ve Doğu'da 8. sırayı aldı. Bulls'u galibiyete, 25 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Jimmy Butler, 21 sayı, 6 ribaunt üreten Paul Zipser ve 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Bobby Portis taşıdı.

Doğu'nun lideri Celtics

Son maçlar öncesi, geçen yılın NBA şampiyonu Cleveland Cavaliers'ı geçerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yerleşen Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 112-94 mağlup ederek 2007-08 sezonundan beri ilk kez Doğu'yu lider bitirdi. Ev sahibi Celtics'te kenardan oyuna giren Gerald Green 18 sayı, 6 ribaunt, Jae Crowder ve Amir Johnson ise 16'şar sayı, 5'er ribauntla maçı tamamladı. LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love'ın dinlendirildiği Cavaliers, evinde Toronto Raptors'a 98-83 yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Cavaliers böylece NBA All-Star arasından bu yana oynadığı 27 maçın 15'ini kaybetti.

Harden, tüm zamanlar listesinde ilk 10'a girdi

James Harden, takımı Houston Rockets'ın Minnesota Timberwolves'u 123-118 yendiği maçtaki 27 sayı, 12 asist, 10 ribauntluk performansıyla bu sezon 22'nci, kariyerinin 31'inci "triple double"ını yaptı. Harden, NBA tarihinde en fazla "triple double"a imza atan basketbolcular listesinde 10'unculuğu, John Havlicek ile paylaştı. Harden ayrıca bunu 1972-73 sezonunda başaran Tiny Archibald'dan sonra bir sezonda 2000 sayı ve 900 asist barajlarını geçen 2'nci NBA oyuncusu oldu.

Saha avantajı Clippers'ın

Los Angeles Clippers, seyircisi önünde oynadığı Sacramento Kings maçını 115-95 kazandı. Batı Konferansı'nı 4. sırada bitiren Clippers böylece Utah Jazz ile karşılaşacağı ilk tur serisinde saha avantajını ele geçirdi. Clippers'ta DeAndre Jordan 18 sayı, 17 ribaunt, 4 blok, Chris Paul 17 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve Blake Griffin 15 sayı, 9 ribaunt, 8 asist üretti.

Sonuçlar

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 112-94

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 112-73

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 83-98

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 123-118

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 104-86

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 93-100

Miami Heat-Washington Wizards: 110-102

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 114-113

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 105-111

Orlando Magic-Detroit Pistons: 113-109

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 101-97

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 109-94

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 115-95

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 100-103

Normal sezonun liderleri

Ligdeki 82 maçlık normal sezon sonunda sayı, ribaunt, asist, blok ve top çalma kategorilerini lider bitiren isimler belli oldu. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 31,6 ortalamayla sayı, Hasan Whiteside (Miami Heat) 14,1 ortalamayla ribaunt, James Harden (Houston Rockets) 11,2 ortalamayla asist, Rudy Gobert (Utah Jazz) 2,6 ortalamayla blok ve Draymond Green (Golden State Warriors) 2,03 ortalamayla top çalma krallığını elde etti.

Play-off resmi

NBA Play-off'ları, 15 Nisan'da TSİ 22.00'de oynanacak Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers eşleşmesinin ilk maçıyla başlayacak. İki konferanstan 16 takımın mücadele edeceği play-off'lardaki eşleşmeler şöyle:

Doğu Konferansı:

Boston Celtics (1) - Chicago Bulls (8)

Cleveland Cavaliers (2) - Indiana Pacers (7)

Toronto Raptors (3) - Milwaukee Bucks (6)

Washington Wizards (4) - Atlanta Hawks (5)

Batı Konferansı:

Golden State Warriors (1) - Portland Trail Blazers (8)

San Antonio Spurs (2) - Memphis Grizzlies (7)

Houston Rockets (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Los Angeles Clippers (4) - Utah Jazz (5)