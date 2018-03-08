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Obradovic, 100. galibiyet peşinde

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde yarın Litvanya ekibi Zalgiris'i yenmesi durumunda tecrübeli başantrenörü Obradovic bu organizasyondaki 100. galibiyetini elde edecek

08 Mart 2018 Perşembe 11:23
Obradovic, 100. galibiyet peşinde

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında THY Avrupa Ligi'ndeki 100. galibiyetini yarın Litvanya ekibi Zalgiris karşısında arayacak.

Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen ve sarı-lacivertli takıma tarihi başarılar kazandıran Sırp başantrenör, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda sarı-lacivertlilerle "dalya" demeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Zalgiris'i deplasmanda yenerse Obradovic yönetiminde 100. Avrupa Ligi galibiyetine ulaşacak.

5 sezon 141 maç

Fenerbahçe'nin başında 5. sezonunu geçiren Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde takımıyla 141 sınava çıktı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 99 galibiyet, 42 yenilgi aldı. Fenerbahçe'ye son 3 sezonda Dörtlü Final oynatan tecrübeli başantrenör, geçen yıl takımını Avrupa şampiyonu yapmayı da başarmıştı.

Galibiyet oranı yüzde 70

Kariyerinde yaşadığı 16 Dörtlü Final'in 9'unu kazanan Obradovic, efsanesi haline geldiği Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda yüzde 70'lik bir galibiyet oranı yakaladı. Bu organizasyondaki ilk deneyimini 1991 yılında ülkesinde Partizan'la yaşayan Sırp başantrenör, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 524 maçta 369 galibiyet elde etti. Obradovic'in takımları ayrıca 155 kez de yenildi. Partizan, Badalona, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle bu kulvarda mücadele veren Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında da THY Avrupa Ligi'nde yüzde 70'lik galibiyet oranına ulaştı.

En fazla maç Panathinaikos'la

Obradovic, 13 sezonda 5 Avrupa şampiyonluğu kazandığı Panathinaikos'la, bu organizasyonda 286 kez parkede yer aldı. Yunanistan temsilcisi, Sırp başantrenörün yönetiminde 286 maçta 203 galibiyet elde etti, 83 yenilgi gördü. Tecrübeli başantrenör, Avrupa Ligi'nde, 1992'de ilk şampiyonluğunu yaşadığı Sırbistan ekibi Partizan'la 19, İspanya temsilcisi Real Madrid'le 37, İtalya takımı Benetton'la 23, İspanya ekibi Badalona'yla ise 18 maçta boy gösterdi. Obradovic'in Fenerbahçe'yle ise bu organizasyonda 141 maçı bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
100. GalibiyetBasketbolDalyaFenerbahçe DoğuşGalibiyetTHY Avrupa LigiZeljko Obradovic
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