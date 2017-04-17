Obradovic 16. final için hazır

Basketbol THY Avrupa Ligi çeyrek final serisinde ilk maçta yarın Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic, bu kulvarda 16. kez Dörtlü Final heyecanı yaşamak için takımını saha kenarından yönetecek.



Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, 26 yıllık kariyerinde Avrupa Ligi organizasyonunda elde ettiği başarılarla ön plana çıktı. Obradovic, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda çalıştırdığı takımlarla 15 kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı. Ülkesi Sırbistan'ın Partizan takımıyla 1991'de başladığı başantrenörlük kariyerinde büyük başarılar yakalayan 57 yaşındaki çalıştırıcı, Dörtlü Final heyecanını Fenerbahçe'yle üst üste 3. kez yaşamak istiyor. Tecrübeli başantrenör, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe ve Real Madrid'le ikişer, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

21 sezonda 15 Dörtlü Final

Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 21 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 8 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 22. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 15 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.



Obradovic 15 yıl önceki başarısını tekrarlamak istiyor

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, kariyerinde ikinci kez bir takımı üst üste 3 defa Dörtlü Final'e taşımaya çalışacak. Fenerbahçe'ye iki sezondur Dörtlü Final oynatan Sırp başantrenör, 26 yıllık kariyerinde sadece bir kez aynı takımla üst üste 3 kez son 4 ekip arasına kaldı. Panathinaikos'la 8 kez son 4 takım arasında bulunup 5 defa şampiyon olan Obradovic, Yunan temsilcisine 1999-2002 yıllarında üst üste 3 kez Dörtlü Final oynatmayı başardı. Sarı-lacivertli ekiple 15 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak Sırp başantrenör, bunun için eski takımını kupanın dışına itmek zorunda kalacak. Öte yandan tecrübeli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı.