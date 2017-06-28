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Obradovic'e kötü haber

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Bogdan Bogdanovic’in NBA ekibi Sacramento Kings’le anlaştığı ileri sürüldü

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Obradovic'e kötü haber

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Bogdan Bogdanovic’in NBA ekibi Sacramento Kings’le anlaştığı ileri sürüldü. Sırp basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaştı. 24 yaşındaki başarılı oyuncunun kısa süre içinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gideceği ve sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolBogdan BogdanovicNBASacramento Kings
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