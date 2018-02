Obradovic ile Ataman el sıkışmadı

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'la yaşadığı gerginlikle ilgili, "Eğer bana saygı gösterilmezse ben de bunu yapana göstermem. Benim için konu kapandı". dedi.

PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacak iki takımın başantrenörü Crowne Plaza Florya'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanan maçın sonunda iki takım başantrenörü el sıkışmamıştı. Bu karşılaşmada skor olarak oyunun kopmasından sonra son hücumda Fenerbahçe Doğuş'un 100. sayıyı atmasına tepki gösteren Ataman, basın toplantısında "Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi." diyerek meslektaşına sitem etmişti.

Bu olayın hatırlatılması üzerine Anadolu Efes Başantrenörü Ataman, "Ülkemizde misafir bulunan koç arkadaşıma sözü veriyorum." diyerek ilk açıklamayı Obradovic'in yapması istedi. Obradovic, Ataman'a teşekkür ederek, "Erken final değil bu. Diğer 6 takıma da saygı gösterilmesi lazım. Kurallar son derece açık. Türkiye Kupası'nda ilk yarıyı birinci bitiren takımla sekizinci olan takım eşleşir. Biz sözümüzü sahada söyleyeceğiz. Ben bu söylenen durumun bir parçası değilim. 26 yıldır başantrenörlük yapıyorum. Sadece Türkiye'de değil bir çok ülkede yaptım. İnsanlara her zaman saygı gösterdim. Nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de biliyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Eğer bana saygı gösterilmezse ben de bunu yapana göstermem. Benim için konu kapandı." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman: "no comment (yorum yok) "

Ergin Ataman, yaşanan gerginlikle ilgili Obradovic'in lig maçından sonra yaptığı açıklamayı alıntılayarak "no comment (yorum yok)" demekle yetindi. Bu sezon kupada eşleşme formatının değiştiğini vurgulayan Ataman, "Bu yol Anadolu Efes ilk yarıda 8. oldu. Maalesef geçtiğimiz yıldan federasyonun vermiş olduğu -1 puan cezası bizi bu sıraya itti. Normal şartlarda 5. ya da 6. olmamız gerekiyordu. Ben 2 ay önce bu takımı aldığımda 9. sıradaydık. Şu an 4. sıradayız. Bu takım her zaman şampiyonluk hedefindedir. Konuyla ilgili görüşümü maçın sonundaki basın toplantısında söyledim. Sayın Fenerbahçe'nin antrenörü maçtan sonra "no comment (yorum yok)" demişti. Bugün de ben "no comment" diyorum ve konuyu kapatıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bir basın mensubunun "Ülkemizin birlik beraberlik zamanında burada el sıkışmanızı temenni ederiz." dileğine ise iki başantrenör de sessiz kaldı. İki tecrübeli başantrenör toplantı boyunca hiç yan yana gelmedi ve el sıkışmadı.