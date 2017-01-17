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Obradovic'in 'dalya' heyecanı

Fenerbahçe, Panathinaikos ile yapacağı karşılaşmayla Sırp başantrenör yönetiminde THY Avrupa Ligi'ndeki 100. maçına çıkacak.

17 Ocak 2017 Salı 11:55
Obradovic'in 'dalya' heyecanı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla THY Avrupa Ligi'nde 100. sınavını vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Ligi organizasyonunda mücadele eden 16 takımın genel menajerleri arasında yapılan oylamada, ligin en başarılı başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, Fenerbahçe'nin başında 100. Avrupa sınavına 19 Ocak Perşembe günü Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımı karşısında çıkacak. Sarı-lacivertlileri 2013 yılından bu yana çalıştıran Sırp başantrenör, 4. sezonunu geçirdiği takımının Avrupa Ligi'nde 99 maçta başında bulundu. Avrupa Ligi'ni 8 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, Fenerbahçe'nin başında yer aldığı 99 maçta 69 galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 56 yaşındaki başantrenör yönetiminde çıktığı 30 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

100. sınav eski takımına karşı
Obradovic, 100. sınavını büyük başarılar yakaladığı eski takımı Panathinaikos Superfoods'a karşı verecek. Yunan temsilcisiyle 13 sezonda 5 Avrupa, 11 lig şampiyonluğu yaşayan Sırp başantrenör, sarı-lacivertlilerle dalya heyecanını efsanesi haline geldiği eski takımına karşı yaşayacak.

Fenerbahçe'yle büyük başarılar
Obradovic, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'ye Avrupa'da tarihinin en büyük başarılarını yaşattı. İlk sezonunda Top 16'dan ileri gidemeyen Obradovic'in Fenerbahçe'si, ikinci sezonda ise Türk basketbolunun 14 yıllık Dörtlü Final hasretini sona erdirdi. Obradovic, geçen sezon da Fenerbahçe'yi Dörtlü Final'e taşıdı. İlk Dörtlü Finali'nde maç kazanamayan Obradovic'in takımı, geçen sezon ise adını finale yazdırarak kupaya oldukça yaklaştı ancak CSKA Moskova'ya kaybetti.
Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçeSporTHY Avrupa LigiZeljko Obradovic
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