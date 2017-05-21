Obradovic’le şampiyonluk çok kolay

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertliler ile İstanbul’da kazandığı şampiyonlukla Euroleague’deki 9. zaferini elde etti.

Fenerbahçe, THY Euroleague Finali’nde Yunan ekibi Olympiakos’u yenerek şampiyon oldu. Bu şampiyonluk, sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Zeljko Obradovic’in de kariyerindeki şampiyonluk sayısını arttırdı. Obradovic, Fenerbahçe ile şampiyon olmadan önce Partizan (1992), Juventud Badalona (1994), Real Madrid (1995), Panathinakos (2000, 2002, 2007, 2009) ile Euroleague zaferini yaşamıştı.