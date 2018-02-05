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"Olimpiyatları etkileyecek maç"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Belarus çok önemli bir rakip. Herkes Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor. 2020 Olimpiyatları'nda olabilmemizi etkileyebilecek bir maç oynayacağız" dedi

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:44
"Olimpiyatları etkileyecek maç"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus ile oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu'nda Belarus ve Estonya ile yapacağı maçlara hazırlanan ay-yıldızlı takımın teknik heyet ve oyuncuları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başantrenör Ekrem Memnun, grupta Belarus ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu dile getirerek, "Kasım ve şubat aylarında oynanan milli maçlar hem antrenör hem de oyuncular için sıkıntılı. Lig ve Avrupa kupalarında rekabetin en yoğun olduğu anda ara verilip bu maçlar oynanıyor. Oyuncuların ufak tefek sakatlıkları var. Mental olarak ne kadar hazır olduklarını göreceğiz. Kolay bir durum değil." diye konuştu.

Milli takıma davet edilen oyuncuların her zaman ellerinden geleni yaptığını aktaran Memnun, şunları kaydetti: "Bu sefer çok ciddi bir durum var. Belarus çok güçlü bir rakip. Çok önemli oyuncuları var. Devşirme oyuncuları dahil hepsini oynatıyorlar. Çünkü herkes Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor. Bu, Tokyo Olimpiyatları için olmazsa olmaz. Dolayısıyla 4-5 günlük süre var önümüzde. Bunu takıma en iyi şekilde anlatacağız. 2020 Olimpiyatları'nda olabilmemizi etkileyebilecek bir maç oynayacağız. Oyuncuların form durumlarında bir sıkıntı görmüyorum. En iyi şekilde hazırlanıp, Belarus'tan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Ondan sonra burada Estonya maçı var. İki tane önemli maç oynayacağız. İnşallah istediğimizi alacağız."

Gruplarını namağlup tamamlamak istediklerini vurgulayan Memnun, "Grupta 6'da 6 yaparsak rüya gibi bir şey olur ama daha çok sadece cumartesi günü oynayacağımız Belarus maçına bakıyorum. Çok kaliteli ve tecrübeli bir takım. Türkiye liginde de oynayan Verameyenka, Snytsina, Papova gibi çok önemli oyuncuları var. Cumartesi günü mutlaka bizi iyi duruma sokacak bir sonuç almak istiyoruz. Maçı çok ciddiye alıyorum. Onun için en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı. Ekrem Memnun, kulüp takımlarının Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçların milli takıma olumlu yansıdığını belirterek, "Başarılı olmak insanın öz güvenini arttıran bir şey. Yıllardır başarılı olan kulüp organizasyonlarımız var. Bu sene hem Avrupa Ligi hem de Avrupa Kupası'nın Türkiye'ye gelme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Türk kadın basketbolu kulüpler bazında çok iyi bir yerde. Belki en iyi yerde. Her takımımız iddialı. Herkes bizden çekiniyor. Bunun mutlaka çok çok olumlu katkısı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ene: "Belarus maçı kritik"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene ise Belarus ile grup liderliği için kritik bir maç yapacaklarını dile getirdi. Gruptaki ilk 2 maçı kazandıklarını hatırlatan Ene, "Belarus, basketbol ekolü sağlam bir ülke. Son 6 ayda 3 kez oynayıp kazandığımız bir rakip. Çok tecrübeli ve yurt dışında oynayan oyuncuları var. Son maçlarına uzun oyuncularını getirmemişlerdi ama bu maçta daha kuvvetli olacaklarını düşünüyorum. Biz de ona göre hazırlanacağız. Belarus maçı, grup liderliği açısında çok kritik bir karşılaşma. Daha hazır, iyi ve konsantre olanın kazanacağı bir maç olacak. Estonya ile oynayacağımız maçın daha kolay geçeceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kadroya davet edilen oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren Zeynep Gül Ene, şöyle konuştu: "Hülya Çoklar'ın geçen hafta Avrupa kupası maçında parmağı kırılmıştı. Burada tekrar sağlık kontrolünden geçecek. Çok büyük ihtimalle rapor alarak kadrodan çıkacak. Tilbe Şenyürek'in ise 2 hafta önce baldırında yırtık olmuştu. O da hala oynamıyor. Bugün sağlık kontrolünden geçecek. Bu iki oyuncumuzun kadro dışı olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray'dan Gizem Başaran'ı kadroya davet ettik."

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Anahtar Kelimeler:
2019 Avrupa ŞampiyonasıA Milli Kadın Basketbol TakımıBasketbolEkrem Memnun
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