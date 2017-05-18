Olympiakos, İstanbul'un uğuruna inanıyor

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında bir numarasının belirleneceği THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, İstanbul'da bir kez daha şampiyonluk elde edebilmenin mücadelesini verecek.

İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Fenerbahçe, Real Madrid ve CSKA Moskova ile birlikte yer alacak Olympiakos, tarihinin 4. Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Bu kulvarda daha önce 1996-1997, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında adını zirveye yazdıran Yunanistan ekibi, 3 yıl sonra THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını müzesine götürmeye çalışacak. Olympiakos, İstanbul'da organize edilen 2011-2012 sezonu Dörtlü Final'inde şampiyonluğa ulaşırken, bu başarıyı tekrar etmek için bir kez daha İstanbul'da ter dökecek.

Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda tarihinde 10. kez son 4 takım arasına kaldı. Organizasyonda daha önce yer aldığı 9 Dörtlü Final'in 7'sinde final oynama başarısı gösteren Olympiakos, 1996-1997, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 1993-1994, 1994-1995, 2009-2010 ve 2014-2015'te ise ikincilikle yetindi. Olympiakos, 1998-1999 sezonunda üçüncü, 2008-2009'da ise dördüncü olarak organizasyonu sonlandırdı.Olympiakos'ta Vessilis Spanoulis ve Georgios Prentezis skor yükünü çeken isimler durumunda. THY Avrupa Ligi'nde çıkılan 35 maçın 30'unda forma giyen Printezis, toplam 388 sayı atarak 12,9 sayı ortalaması yakalarken, 31 müsabakada oynayarak 393 sayı üreten Spanoulis'in ortalaması ise 12,7 oldu. Sahaya çıktığı 31 maçta 824 dakika 387 saniye oyunda kalan Spanoulis, takımın en fazla süre alan ismi olurken, 187 asistle 6,03 ortalama yakalayarak THY Avrupa Ligi genelinde de ikinci sırada kendisine yer buldu.