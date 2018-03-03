Olympiakos turu garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta sona erdi.

Haftaya ikinci sırada giren Yunan ekibi Olympiakos, deplasmanda aynı ülkeden Panathinaikos Superfoods'u 87-85 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla lider CSKA Moskova'nın ardından play-off turuna yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu. THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 24. haftada İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 86-83 kazanarak 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş, 25. haftada karşılaşacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i mağlup etmesi durumunda play-off turuna çıkacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 mağlup oldu ve son sırada kaldı.

Sonuçlar

Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-74

Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya): 73-93

Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya): 86-70

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 77-64

Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 87-77

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-76

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan): 85-87

Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 83-86

25. haftanın programı

8 Mart Perşembe:

20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail)

22.30 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

9 Mart Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Unicaja Malaga (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Doğuş

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)