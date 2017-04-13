Olympiakos'u nasıl yenebileceklerini söyledi

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Cedi Osman, THY Avrupa Ligi çeyrek finalinde 3 Türk takımının mücadele edeceğini hatırlatarak, "Gönlüm 3 takımın da Dörtlü Final'de olmasından yana." dedi.

Cedi Osman, THY Avrupa Ligi'nde yaklaşan play-off maçları öncesi değerlendirmede bulundu. Organizasyonda 3 Türk takımının çeyrek finale kaldığını anımsatan 22 yaşındaki basketbolcu, "Tabii ki de gönlüm 3 takımın da Dörtlü Final'de olmasından yana. Dörtlü Final'e kim kalırsa kalsın, eminim Sinan Erdem Spor Salonu tam anlamıyla dolacaktır. Bu konuda hiçbir şüphem yok." diye konuştu. Play-off'ta Yunan temsilcisi Olympiakos ile yapacakları müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini anlatan Cedi Osman, eşleşmeye iyi başlamanın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Olympiakos ile yapacağımız maçlara bir haftalık süreç var. O karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Şansımızın da olduğunu düşünüyorum. Olympiakos'u yenmek istiyorsak, gerçek performansımızı göstermek zorundayız." Play-off'ta mücadele edecek diğer Türk takımlarından Fenerbahçe'nin, Avrupa'nın en iyi taraftarından birine sahip olduğuna işaret eden lacivert-beyazlı oyuncu, sarı-lacivertlilerin kurduğu iyi kadroyu koruduğuna dikkati çekerek, "Fenerbahçe'nin Panathinaikos deplasmanı onlar için zor olacaktır. Ancak Fenerbahçe her zamanki gibi oynarsa oradan rahatlıkla çıkabilir." ifadelerini kullandı. Cedi Osman, Darüşşafaka Doğuş'un play-off'ta karşılaşacağı Real Madrid'i THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda mağlup ettiğini de hatırlattı.

"Perasovic'in oyun tarzı bize uyuyor"

Cedi Osman, Anadolu Efes'in Hırvat başantrenörü Velimir Perasovic'in oyun tarzının takıma çok uygun olduğunu ifade etti. Sezon içinde inişler ve çıkışlar yaşanmasının gayet doğal olduğunu vurgulayan genç basketbolcu, takımdaki herkesin Hırvat başantrenörün oyununa uyum sağladığını belirtti. Oyuncuların birbirleriyle oynarken keyif aldığını ve bunun takım olgusunda çok önemli olduğunu aktaran Cedi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık tam anlamıyla bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Antrenörümüz Perasovic'in oyun tarzı bize çok uyuyor. Atletik bir takımız ve koşmayı çok seviyoruz. O yüzden bu bizim için büyük bir artı. Perasovic, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çok büyük işler başardı. İnşallah bu sene de beraber önemli işlere imza atarız." Yaptıkları son 3 resmi müsabakada savunmada zorlandıklarını aktaran Cedi Osman, "Bu, bizim açımızdan beklenmedik bir durum. Son 3 maça kadar oldukça iyi bir basketbol oynuyorduk. Ardından savunma açısından çok kötü oynadığımız mücadeleler oldu. Olympiakos maçına kadar toparlanacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki maçı kaybettiklerini de vurgulayan Cedi, "Şu anda birinciliğimiz tehlikede. Fenerbahçe ile aramızda iki galibiyet var ama bu çok önemli değil. Asıl önemli olan play-off'lar başladığında göstereceğimiz performans. Her zaman oynadığımız basketbolu oynarsak çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Spor Toto Basketbol Ligi, şu anda Avrupa'nın en iyi ligi durumunda." ifadelerini kullandı.

"Altın madalya kazanmak istiyoruz"

Cedi Osman, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediklerini söyledi. Türk basketbolcuların takımlarında çok fazla süre almadığını hatırlatan Cedi, şampiyonaya iyi hazırlanmaları halinde bu durumu aşabileceklerini vurguladı. Önlerinde uzun bir süreç bulunduğunu anımsatan milli basketbolcu, şöyle devam etti: "Kendi taraftarımız önünde oynayacağımız turnuvada çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Şampiyonanın Türkiye'de olması bizim için büyük bir şans. 2010'da zaten ikinciliğimiz var ama biz bunu aşarak altın madalya kazanmak istiyoruz. Tabii ki bunu konuşmak için erken. Adım adım ilerleyeceğiz. Grubumuz gayet iyi. Sırbistan ve Rusya gibi zorlu rakiplerimiz olacak ama taraftarımızla bunu aşacağımızı düşünüyorum."