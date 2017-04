Thomas Heurtel, THY Avrupa Ligi'nde yaklaşan play-off maçları öncesi değerlendirmede bulundu. Ligin normal sezonunda rakiplerini mağlup ettiklerini hatırlatan 28 yaşındaki başarılı basketbolcu, "Olympiakos'la THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Atina'da oynadığımız karşılaşmada maalesef çok kötü bir basketbol oynamış ve farklı kaybetmiştik. Ligin ikinci yarısında rakibimizle Abdi İpekçi'de oynadığımız mücadelede ise ortaya çok iyi bir performans koymuş ve galip gelmiştik. Olympiakos'u yenebileceğimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Saha avantajının Olympiakos'ta olduğunu ve bu sebeple daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini hatırlatan Fransız oyuncu, şöyle devam etti: "Deplasmanda oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Onları yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elbette onların ev sahibi olma avantajı bulunuyor. Turu geçmek için onlardan daha iyi mücadele etmeliyiz. Onları yenebileceğimiz ve isteyip, mücadele edince nelere yapabileceğimiz çok iyi biliyoruz."

"Fenerbahçe avantajlı"

Thomas Heurtel, THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan diğer Türk takımları Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş'un eşleşmeleriyle ilgili olarak da yorumda bulundu. Çeyrek finaldeki her takımın kaliteli olduğunu ve birbirlerine karşı şansı bulunduğunu belirten Fransız oyun kurucu, bir diğer Yunan temsilcisi olan Panathinaikos ile eşleşen sarı-lacivertlileri ise tur için avantajlı gördüğünü ifade etti. Sezonun her takım için çok zor geçtiğini aktaran Heurtel, şunları kaydetti: "Play-off'ta çok güzel karşılaşmalar izleyeceğiz. Her takımın birbirine karşı şansı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Panathinaikos ile eşleşti. Fenerbahçe'nin Dörtlü Final için büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Darüşşafaka Doğuş da Real Madrid ile eşleşti. Onların da şansı var. Çok iyi maçlar bizi bekliyor olacak."

"Ben, De Colo değilim"