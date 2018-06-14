Ömer Aşık, milli formayı istiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls forması giyen Ömer Aşık, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı olacağına inandığını söyledi.

Milli basketbolcu Ömer Aşık, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın elemelerinde Ukrayna ve İsveç'i ağırlayacak milli takım hakkında Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) internet sitesine açıklamada bulundu. Türkiye'nin elemelere iyi başladığını belirten Ömer, "Grupta ilk üç sırayı almak için oynanan müsabakalar şu ana kadar çok iyi tempodaydı. Ukrayna'da kazanmak zordu ama bunu başardık ancak kaybedilen son iki maç biraz can sıkıcıydı. Eminim ki geri döneceğiz ve son iki maçımızı evimizde kazanacağız. Türkiye'nin Avrupa Elemeleri'nde yer aldığı B Grubu, her takımın birbirlerine karşı kazanma ihtimalinin olduğu elemelerin en dengeli grubu. Son iki maç gerçekten kıran kırana geçecek ama eminim ki bir sonraki tur için hak kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"Ay-yıldızlı formayı tekrar giymek istiyorum"

Eski formuna kavuşmaya ve sağlık sorunlarını çözmeye çalıştığını aktaran Ömer Aşık, "Ülkemi temsil etmeyi çok seviyorum ve ay-yıldızlı formayı yakın zamanda tekrar giymeyi çok istiyorum. Milli takımda oynamak için hala oldukça zamanım var ve takımdaki genç oyuncuların kendilerini geliştirmesine, rekabetçi bir takım oluşturmasına yardımcı olmak istiyorum." yorumunda bulundu.

"Herkes Türkleri sahasında yenmenin ne kadar zor olduğunu biliyor"

Ömer Aşık, Ukrayna ve İsveç'e karşı oynanacak eleme maçlarında kadroda bulunsa da bulunmasa da Türkiye'nin iyi sonuç alacağına emin olduğunu ifade etti. İki maçın da Türkiye'de oynanacak olmasının avantaj olduğunu vurgulayan 31 yaşındaki basketbolcu, "Herkes Türkleri sahasında yenmenin ne kadar zor olduğunu biliyor. Türk taraftarlar inanılmaz bir atmosfer ve çok gürültülü bir kalabalık yaratıyor. Sahamızda maç yapmak sporcular için çok özel çünkü tüm ülkenin desteğini arkanıza alıyorsunuz ve daha fazla enerjiye sahip olduğunuzu hissediyorsunuz. Ukrayna ve İsveç rekabetçi takımlar, bazı büyük oyuncuları var ama ne olursa olsun 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer almak için bu maçları kazanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye, elemelerde 2017'nin kasım ayında Letonya'ya karşı Bursa'da ve Ukrayna'ya karşı deplasmanda galip gelmiş, 2018'in şubat ayında oynanan maçlarda İsveç ve Letonya'dan mağlubiyetle dönmüştü. Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 28 Haziran'da Ukrayna, 1 Temmuz'da da İsveç'e ev sahipliği yapacak. Her iki maç da başkent Ankara'da oynanacak.