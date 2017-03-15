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Ömer NBA draftına katılacak

North Carolina State forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, bu yılki NBA draftına katılacak

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Ömer NBA draftına katılacak

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından North Carolina State forması giyen Türk oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, bu yılki Amerikan Basketbol Ligi (NBA) draftına katılacağını bildirdi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 18 yaşındaki basketbolcunun kararıyla ilgili açıklama yapan North Carolina State basın sözcüsü Craig Hammel, Ömer Faruk Yurtseven'in 2017 NBA draftında kendini deneyeceğini, tekrar NCAA Basketbol Ligi'ne dönme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Türk pivot takımı North Carolina State'te bu sezon 5,9 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla oynuyor.

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BasketbolNBANCAA Basketbol LigiÖmer Faruk Yurtseven
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