Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113832
ALTIN
162.954
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2243
EURO
4.6421

Panathinaikos ile rövanş zamanı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek

16 Ocak 2018 Salı 10:47
7 Okunma
Panathinaikos ile rövanş zamanı

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla yarın karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, Panathinaikos Superfoods'u saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Ligde 17 karşılaşmada 11 galibiyet ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 5. sırada bulunuyor. Rakiplerini 12 kez yenen ve 5 kez mağlup olan Yunan ekibi ise 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos Superfoods, 70-68 kazanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 16.01.2018 12:07
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiPanathinaikos SuperfoodsFenerbahçe DoğuşBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes'e zor rakip
Anadolu Efes'e zor rakip
Darüşşafaka galibiyet peşinde
Darüşşafaka galibiyet peşinde
Finli çaylakdan NBA rekoru
Finli çaylakdan NBA rekoru
Hakemlerin ilk yarı karnesi iyi
Hakemlerin ilk yarı karnesi iyi
En skorer Green, lider Fenerbahçe
En skorer Green, lider Fenerbahçe
"Adımızdan söz ettireceğiz"
"Adımızdan söz ettireceğiz"
Aslan Mahmuti ile kazanmak istiyor
Aslan Mahmuti ile kazanmak istiyor
Beşiktaş Nymburk'u konuk edecek
Beşiktaş Nymburk'u konuk edecek
Davis'in 48 sayısı maç kazandırdı
Davis'in 48 sayısı maç kazandırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim