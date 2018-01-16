Panathinaikos ile rövanş zamanı

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla yarın karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, Panathinaikos Superfoods'u saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Ligde 17 karşılaşmada 11 galibiyet ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 5. sırada bulunuyor. Rakiplerini 12 kez yenen ve 5 kez mağlup olan Yunan ekibi ise 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos Superfoods, 70-68 kazanmıştı.