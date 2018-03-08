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Pelicans kulüp rekoru kırabilir

Üst üste 10'uncu galibiyetini Sacramento Kings karşısında alan New Orleans Pelicans, bu alanda kulüp rekorunu egale etti

08 Mart 2018 Perşembe 11:17
Pelicans kulüp rekoru kırabilir

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, konuk olduğu Sacramento Kings'i 114-101 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Son dönemin formda ekibi New Orleans Pelicans, deplasmanda Sacramento Kings'i 114-101 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı ve bu alanda kulüp rekorunu egale etti. Sezonun 38'inci galibiyetine ulaşan Pelicans'ta Nikola Mirotic 26 sayı ve 10 ribaunt, Jrue Holiday 23 sayı ve 8 asistle galibiyette önemli rol üstlendi. Takımın all-star oyuncusu Anthony Davis ise 17 sayı kaydettiği karşılaşma sırasında sakatlanarak maçı yarıda bıraktı. Bu sezon 45'inci kez kaybeden Kings'te en skorer oyuncular, 20 sayıyla Buddy Hield ve 19 sayıyla Zach Randolph oldu.

Rockets bu sezon çok farklı

Bu sezonki yüksek formuyla şampiyonluk adayları arasında gösterilen Houston Rockets, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 110-99'luk skorla geçerek üst üste 17'nci galibiyetine imza attı. 51 galibiyetle Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Rockets'ta James Harden 26 sayı, Chris Paul 16 sayı ve 11 asist, Eric Gordon 11 sayıyla oynadı. Maçın en skorer ismi ise bu sezon 31'inci yenilgisini alan Bucks adına 30 sayı kaydeden Giannis Antetokounmpo oldu.

Raptors, DeRozan'ın sayılarıyla kazandı

Normal süresi 114-114 berabere biten günün en çekişmeli mücadelesinde, Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, deplasmanda Detroit Pistons'ı 121-119 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Sezonun 47'inci galibiyetini elde eden Raptors'ın all-star oyuncusu DeMar DeRozan 42 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Kyle Lowry 15 sayı ve 15 asist, Jonas Valanciunas 14 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Norman Powell ise 17 sayı kaydetti.

Üst üste 4'üncü kez kaybeden Pistons'ta Blake Griffin 31, Reggie Bullock 21 sayı, Andre Drummond ise 10 sayı ve 21 ribauntla oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Utah Jazz: 84-104

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 119-121 (uzatmalarda)

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 119-110

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 99-110

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 101-114

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 108-113

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 108-107

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiNew Orleans PelicansNikola MiroticSacramento Kings
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