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Perasovic dönemi sona erdi

Anadolu Efes, üst üste alınan kötü sonuçların ardından başantrenör Velimir Perasovic ile yollarını ayırdı

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:11
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Perasovic dönemi sona erdi

Anadolu Efes Kulübü, başantrenörü Velimir Perasovic ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonu başında göreve getirilen Velimir Perasovic ile görüşülmüş ve Perasovic dönemi sona erdirilmiştir. Sayın Velimir Perasovic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Anadolu Efes'in, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmaya yardımcı antrenörlerden Agusti Julbe yönetiminde çıkacağı da belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolTahincioğlu Basketbol Süper LigiVelimir Perasovic
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