Periler kampa gidiyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, haziran ayında mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına yarın başlayacak.



Ay-yıldızlı takım, Çekya'da 16-25 Haziran'da düzenlenecek şampiyonanın hazırlıkları için İstanbul'da kampa girecek. Kadın milliler, ilk antrenmanını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. A Milli Takım, 17 Mayıs Çarşamba günü ise kondisyon çalışmaları için Slovenya'ya gidecek. Slovenya'da üç hazırlık maçı oynayacak milliler, yurda döndükten sonra 3-4 Haziran'da Rusya'da iki hazırlık müsabakası daha yapacak. Ay-yıldızlılar, 9-10 Haziran'da Letonya ile iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 13 Haziran Salı günü Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Çekya'ya hareket edecek.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ayşegül Günay, Şaziye İvegün Üner, Lara Sanders (Bellona AGÜ), Kübra İmren Siyahdemir (Beşiktaş), Tilbe Şenyürek, Elif Emirtekin, Özge Kavurmacıoğlu (BOTAŞ), Hülya Çoklar (Canik Belediyespor), Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Esra Ural, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan (Fenerbahçe), Işıl Alben, Cansu Köksal, Pınar Gezici (Galatasaray), Safiye Simay Karaman, Merve Aydın (Girne Üniversitesi), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi)