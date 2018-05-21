Play-off heyecanı başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı, yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takım, adını yarı finale yazdıracak.

Ligde normal sezonu 2. sırada tamamlayan TOFAŞ, sahasında ligi 7. basamakta bitiren Eskişehir Basket'i ağırlayacak.

Normal sezonu 3. sırada noktalayan Anadolu Efes ise sıralamada 6. olan Darüşşafaka ile karşılaşacak.

Play-off'ta çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

18.15 Anadolu Efes-Darüşşafaka (Sinan Erdem)

20.45 TOFAŞ-Eskişehir Basket (TOFAŞ)

23 Mayıs Çarşamba:

18.15 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar)

20.45 Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)