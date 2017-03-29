Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Play-off için galibiyet lazım

Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Almanya'nın Brose Bamberg takımına konuk olacak

Bu haber kez okundu.

Play-off için galibiyet lazım

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg ekibiyle karşılaşacak.

Brose Bamberg ile Darüşşafaka Doğuş arasında Brose Arena'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak. Ligin geride kalan 28 haftasında aldığı 14'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada bulunan Darüşşafaka Doğuş, rakibine yenilmesi durumunda son 8 şansını kaybedecek. Yeşil-siyahlılar, yarın deplasmanda galip gelirse, son haftada sahasında oynayacağı Kızılyıldız MTS maçında play-off'a kalma mücadelesi verecek. Ligde 10 galibiyet ve 18 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Brose Bamberg'in ise herhangi bir iddiası bulunmuyor. Darüşşafaka Doğuş ile Brose Bamberg arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı yeşil-siyahlılar 72-70 kazanmıştı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
BasketbolTHY Avrupa LigiDarüşşafaka DoğuşBrose Bamberg29. Hafta Maçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100