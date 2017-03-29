Play-off için galibiyet lazım

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg ekibiyle karşılaşacak.



Brose Bamberg ile Darüşşafaka Doğuş arasında Brose Arena'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak. Ligin geride kalan 28 haftasında aldığı 14'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada bulunan Darüşşafaka Doğuş, rakibine yenilmesi durumunda son 8 şansını kaybedecek. Yeşil-siyahlılar, yarın deplasmanda galip gelirse, son haftada sahasında oynayacağı Kızılyıldız MTS maçında play-off'a kalma mücadelesi verecek. Ligde 10 galibiyet ve 18 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Brose Bamberg'in ise herhangi bir iddiası bulunmuyor. Darüşşafaka Doğuş ile Brose Bamberg arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı yeşil-siyahlılar 72-70 kazanmıştı.