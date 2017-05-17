Play off programı açıklandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi maç programı belli oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde play-off heyecanı 23 Mayıs Salı günü Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol ve Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank karşılaşmalarıyla başlayacak. Üç maç üzerinden yapılacak çeyrek finalde, normal sezonu üstte bitiren takımlar saha avantajını elinde bulunduracak. Seride iki galibiyete uzanan takım, yarı finale hak kazanacak. Yarı final serisi beş müsabaka üzerinden yapılacak. Yarı finalde üç galibiyet alıp rakibini saf dışı bırakacak iki takım ise yedi maç üzerinden yapılacak final serisinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinin maç programı şöyle:

1. maçlar

23 Mayıs Salı:

18.30 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Arena)

20.30 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Abdi İpekçi)

24 Mayıs Çarşamba:

18.30 Darüşşafaka Doğuş-Banvit (Volkswagen Arena)

20.30 Fenerbahçe-TOFAŞ (Ülker Sports Arena)

2. maçlar

25 Mayıs Perşembe:

18.30 Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan (Karataş Şahinbey)

20.30 Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes (Abdi İpekçi)

26 Mayıs Cuma:

18.30 Banvit-Darüşşafaka Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe (TOFAŞ)

3. maçlar (Gerekirse)

27 Mayıs Cumartesi:

Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Arena)

Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Abdi İpekçi)

28 Mayıs Pazar:

Fenerbahçe-TOFAŞ (Ülker Sports Arena)

Darüşşafaka Doğuş- Banvit (Volkswagen Arena)