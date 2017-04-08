Basketbolda Türk takımları Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un da mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nin play-off maç takvimi açıklandı. Üç Türk takımının da ev sahibi avantajını elde edemediği play-off turunda ilk olarak Fenerbahçe parkeye çıkacak. Play-off turunda, 30 maçlık normal sezon sonunda Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, aynı ülkeden Olympiakos, tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek Darüşşafaka Doğuş da İspanya temsilcisi lider Real Madrid ile eşleşti.
Play-off programı belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde play-off maç programı belli oldu
08 Nisan 2017 Cumartesi 13:43
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Basketbolda Türk takımları Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un da mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nin play-off maç takvimi açıklandı. Üç Türk takımının da ev sahibi avantajını elde edemediği play-off turunda ilk olarak Fenerbahçe parkeye çıkacak. Play-off turunda, 30 maçlık normal sezon sonunda Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, aynı ülkeden Olympiakos, tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek Darüşşafaka Doğuş da İspanya temsilcisi lider Real Madrid ile eşleşti.