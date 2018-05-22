Play-off'ta iki maç oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelesine yarın iki maçla devam edilecek.

Çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşacak ekip, yarı finale yükselecek. Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, çeyrek final ilk maçında 8. sıradaki Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Bu ekipler arasındaki serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cuma günü Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un sahasında oynanacak.

Ligde normal sezonda dördüncü olan Beşiktaş Sompo Japan, beşinci Banvit'i çeyrek final ilk maçında konuk edecek. Saat 18.15'te başlayacak mücadele, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak. Serinin ikinci karşılaşması, 25 Mayıs Cuma günü Bandırma'da yapılacak.