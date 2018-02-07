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Porzingis'den kötü haber

New York Knicks'in ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladığı Letonyalı basketbolcu Porzingis'in, uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:30
Porzingis'den kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks, all-star forveti Kristaps Porzingis'in sol diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana geldiğini açıkladı.

Knicks'ten yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Bucks'ı konuk ettikleri maçın 2. çeyreğinde sol dizinden sakatlanan Porzingis'in, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. 22 yaşındaki Letonyalı basketbolcunun dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. ABD basını, bu tip diz sakatlıklarının iyileşme sürecinin bir yılı bulduğunu hatırlattı. Bu sezon 22,9 sayı, 6,7 ribaunt ve 2,4 blok ortalamaları yakalayan Porzingis, kariyerinde ilk kez kadrosuna girdiği NBA All-Star maçında oynayamayacak.

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Son Güncelleme: 07.02.2018 12:45
Anahtar Kelimeler:
New York KnicksNBAKristaps PorzingisBasketbol
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