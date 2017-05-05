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Potada 29. hafta programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta müsabakaları oynanacak

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Potada 29. hafta programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 29. haftanın maç programı şöyle: 

Yarın: 
16.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Darüşşafaka Doğuş (Gazanfer Bilge)
17.00 Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak (Karataş Şahinbey)
17.00 Best Balıkesir-Pınar Karşıyaka (Yeni Balıkesir)
17.00 TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor (TOFAŞ)
18.30 Trabzonspor Medical Park-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Hayri Gür)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Sports Arena)

7 Mayıs Pazar: 
16.00 Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes (Abdi İpekçi)
18.00 Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
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