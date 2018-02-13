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Potada çeyrek final heyecanı

Basketbolda Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları, yarın oynanacak Eskişehir Basket-Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes karşılaşmalarıyla start alacak

13 Şubat 2018 Salı 15:15
Potada çeyrek final heyecanı

Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda heyecan yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak.

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek final maçları yarın Eskişehir Basket-Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes arasında yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Çeyrek finalin diğer maçları ise 15 Şubat Perşembe günü TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Sompo Japan-Banvit arasında oynanacak.

Yarı final müsabakaları 17 Şubat Cumartesi, final karşılaşması ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de yapılacak ve kupa sahibini bulacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak PTT Erkekler Türkiye Kupası maçlarının programı şöyle:

Yarın (Çeyrek final):

16.00 Eskişehir Basket-Darüşşafaka

20.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes

15 Şubat Perşembe (Çeyrek final):

16.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit

17 Şubat Cumartesi (Yarı final):

14.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes galibi /Eskişehir Basket-Darüşşafaka galibi

18.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor galibi / Beşiktaş Sompo Japan-Banvit galibi

AA

Son Güncelleme: 13.02.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
Türkiye KupasıPTT Erkekler Türkiye Kupasıİstanbulçeyrek FinalBasketbol
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