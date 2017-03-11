Potada derbi zamanı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Odeabank, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Bu sezon ligde 12 galibiyeti ve 8 mağlubiyeti bulunan başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray Odeabank, 6. sırada yer alıyor. Ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe ise bu arenada aldığı 18 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. İki takım arasında bu sezon biri lig diğer ikisi THY Avrupa Ligi'nde olmak üzere yapılan toplam 3 karşılaşmanın tamamından sarı-lacivertliler galip ayrılmıştı.