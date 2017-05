Potada en büyük kupa Fenerbahçe'nin

THY Euroleague’de şampiyon olan Fenerbahçe, kupayı Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu’dan aldı.

İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen Final-Four organizasyonunda zafere Fenerbahçe ulaştı. Finalde Olympiakos’u 80-64 ile geçerek kupaya uzanan sarı-lacivertliler şampiyonluk kupasını Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu’dan aldı. Bertomeu Euroleague Kupası’nı kaptan Melih Mahmutoğlu’na verdi. Sarı-lacivertli basketbolculara ödüllerini ayrıca THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da takdim etti. Fenerbahçe ödülünü şampiyonluk kutlamalarında klasikleşen Queen’in We Are The Champions şarkısı eşliğinde aldı.