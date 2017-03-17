Potada haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 22. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Trabzonspor Medical Park-Best Balıkesir (Hayri Gür)

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor (Cebeci)

19.00 Fenerbahçe-Demir İnşaat Büyükçekmece (Ülker Sports Arena)

20.00 Anadolu Efes-Banvit (Abdi İpekçi)

19 Mart Pazar:

15.00 Muratbey Uşak-Pınar Karşıyaka (Uşak Üniversitesi)

16.00 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Karataş Şahinbey)

18.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Darüşşafaka Doğuş (Ankara)

20 Mart Pazartesi:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank (Beşiktaş Akatlar Arena)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

19 Mart Pazar:

14.00 BOTAŞ-Canik Belediyespor (Menderes)

14.00 MBK Doğuş Hastanesi-Adana ASKİ (Edip Buran)

14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Fenerbahçe (Tosyalı)

20 Mart Pazartesi:

17.00 Girne Üniversitesi-Beşiktaş (Mamak Belediyesi)

Öte yandan, bu hafta oynanması planlanan Galatasaray-Bellona AGÜ, Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçları, Galatasaray, Bellona AGÜ, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'un FIBA Avrupa Kupası müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.30 Final Gençlik-İstanbulspor Beylikdüzü (Final Okulları)

Yarın:

15.00 Pertevniyal-Türk Telekom (Ahmet Cömert)

16.30 Petkimspor-Gelişim Koleji (ENKA)

17.00 Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Mamak Belediyesi)

17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Acıbadem Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi)

17.00 Düzce Belediyespor-Muğla Orman (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.30 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor (Sakarya Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Akhisar Belediye)

19 Mart Pazar:

16.00 Yalova Group Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Yalova 90. Yıl)