Potada haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 23. hafta müsabakalarıyla edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 30. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

16.00 TOFAŞ-Trabzonspor Medical Park (TOFAŞ)

18.00 Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

18.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan (Gazanfer Bilge)

26 Mart Pazar:

16.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes (Giresun 19 Eylül)

16.00 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

18.00 Best Balıkesir-Fenerbahçe (Yeni Balıkesir)

27 Mart Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Doğuş-Muratbey Uşak (Volkswagen Arena)

28 Mart Salı:

17.00 Galatasaray Odeabank-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Abdi İpekçi)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstabul Üniversitesi (Edip Buran)

15.30 Fenerbahçe-Mersin Basketbol (Metro Enerji)

16.00 Beşiktaş-BOTAŞ (Beşiktaş Akatlar Arena)

27 Mart Pazartesi:

18.00 Canik Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Canik Belediyesİ Mehmet Can Öztürk)

18.00 Bellona AGÜ-Girne Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Tosyalı Toyo Osmaniye (Antakya)

19.00 Adana ASKİ-Galatasaray (Menderes)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

15.00 Pertevniyal-Acıbadem Üniversitesi (Ahmet Cömert)

16.30 Petkimspor-Bandırma Kırmızı (ENKA)

17.00 Mamak Belediye Ankara DSİ-Afyon Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Gelişim Koleji (Anadolu Üniversitesi)

17.00 Düzce Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.30 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Final Gençlik (Sakarya Atatürk)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Türk Telekom (Bursa Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Akhisar Belediyesi)

26 Mart Pazar:

16.00 Yalova Group Belediyespor-Muğla Orman (Yalova 90. Yıl)