Potada haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 31. hafta maçları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Best Balıkesir (Beşiktaş Akatlar Arena)

17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Giresun 19 Eylül)

18.00 Trabzonspor Medical Park-Banvit (Hayri Gür)

2 Nisan Pazar:

15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Doğuş (Cebeci)

15.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler- Demir İnşaat Büyükçekmece (Ankara)

17.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Abdi İpekçi)

19.00 Fenerbahçe-TOFAŞ (Ülker Sports Arena)

3 Nisan Pazartesi:

18.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank (Uşak Üniversitesi)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 Girne Üniversitesi-Adana ASKİ (Mamak Belediyesi)

14.00 BOTAŞ-Bellona AGÜ (Menderes)

14.00 Mersin Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

15.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Abdi İpekçi)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)

16.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Tosyalı)

2 Nisan Pazar:

15.30 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Gelişim Koleji-Yalova Group Belediyespor (Gelişim Koleji)

14.30 Final Gençlik-Akhisar Belediyespor (Final Okulları)

16.00 Acıbadem Üniversitesi-Bursaspor Durmazlar (Acıbadem Üniversitesi)

Yarın:

16.00 Türk Telekom-Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Muğla Orman-Pertevniyal (Muğla Atatürk)

16.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Mamak Belediye Ankara DSİ (Gazanfer Bilge)

16.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Nesine.com Eskişehir Basket (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Afyon Belediyespor-Petkimspor (Afyonkarahisar Atatürk)

2 Nisan Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)