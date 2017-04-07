Potada haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 32. hafta maçları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan (TOFAŞ)

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak (Gazanfer Bilge)

17.00 Gaziantep Basketbol-Trabzonspor Medical Park (Karataş Şahinbey)

18.00 Best Balıkesir-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Yeni Balıkesir)

9 Nisan Pazar:

15.00 Banvit-Fenerbahçe (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Abdi İpekçi)

10 Nisan Pazartesi:

18.00 Darüşşafaka Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor (Volkswagen Arena)

19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Edip Buran)

14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Mersin Basketbol (Tosyalı)

14.00 Adana ASKİ-BOTAŞ (Menderes)

15.00 Fenerbahçe-Girne Üniversitesi (Metro Enerji)

16.00 Bellona AGÜ-Yakın Doğu Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (Beşiktaş Akatlar Arena)

9 Nisan Pazar:

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.00 Acıbadem Üniversitesi-Türk Telekom (Acıbadem Üniversitesi)

Yarın:

15.00 Pertevniyal-Gelişim Koleji (Ahmet Cömert)

16.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Bandırma Kırmızı (Anadolu Üniversitesi)

16.30 Petkimspor-İstanbulspor Beylikdüzü (ENKA)

17.00 Mamak Belediye Ankara DSİ-Final Gençlik (Mamak Belediyesi)

17.00 Düzce Belediyespor-Afyon Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Muğla Orman (Bursa Atatürk)

9 Nisan Pazar:

15.00 Yalova Group Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Yalova 90. Yıl)

12 Nisan Çarşamba:

18.00 Akhisar Belediyespor-Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)