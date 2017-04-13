Potada haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 26. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 33. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

18.00 Anadolu Efes-Trabzonspor Medical Park (Abdi İpekçi)

19.00 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Doğuş (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep Basketbol (Ülker Sports Arena)

15 Nisan Cumartesi:

14.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Giresun 19 Eylül)

15.00 Muratbey Uşak-Best Balıkesir (Uşak Üniversitesi)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-TOFAŞ (Ankara Spor Salonu)

16.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (Beşiktaş Akatlar Arena)

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Cebeci)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Gelişim Koleji-Bursaspor Durmazlar (Gelişim Koleji)

14.30 Final Gençlik-Petkimspor (Final Okulları)

15 Nisan Cumartesi:

16.00 Bandırma Kırmızı-Yalova Group Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Pertevniyal (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Düzce Belediyespor (Gazanfer Bilge)

16.00 Türk Telekom-Akhisar Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Muğla Orman-Acıbadem Üniversitesi (Muğla Atatürk)

18.00 Afyon Belediyespor-Nesine.com Eskişehir Basket (Afyonkarahisar Atatürk)

19.00 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyesi Ankara DSİ (Sakarya Atatürk)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 22. haftanın erteleme maçları yapılacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, bugün saat 18.00'de Antakya Spor Salonu'nda karşılaşacak. 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabakalarda ise Galatasaray ile Bellona AGÜ saat 15.00'te Abdi İpekçi Spor Salonu'nda, Yakın Doğu Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi ise saat 16.00'da Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.