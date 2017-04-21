Potada haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilecek. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezon sona ererken, play-off çeyrek final serisi ilk müsabakaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise normal sezon 34. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Banvit-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Banvit Kara Ali Acar)

Yarın:

16.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor (Gazanfer Bilge)

17.00 Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka (Abdi İpekçi)

17.00 TOFAŞ-Muratbey Uşak (TOFAŞ)

18.00 Best Balıkesir-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Yeni Balıkesir)

23 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan (Karataş Şahinbey)

Ligde bu hafta oynanması gereken Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes ve Trabzonspor Medical Park-Fenerbahçe maçları, THY Avrupa Ligi play-off müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Play-off çeyrek final serisinde ilk maçlar yarın yapılacak.

Program şöyle:

14.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Abdi İpekçi)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi (Caferağa)

16.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

16.00 Bellona AGÜ-Beşiktaş (Kayseri Atatürk)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 Pertevniyal-Bandırma Kırmızı (Bayrampaşa)

16.00 Acıbadem Üniversitesi-Gelişim Koleji (Acıbadem Üniversitesi)

16.00 Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

16.00 Muğla Orman-Türk Telekom (Muğla Atatürk)

16.00 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor (Sakarya Atatürk)

16.00 Nesine.com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü (Anadolu Üniversitesi)

16.00 Düzce Belediyespor-Final Gençlik (Kalıcı Konutlar Merkez)

16.00 Bursaspor Durmazlar-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Bursa Atatürk)