Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589

Potada heyecan sürüyor

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında bugün Bursa’da karşı karşıya gelecek

10 Haziran 2018 Pazar 18:46
Potada heyecan sürüyor

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında bugün Bursa’da karşılaşacak. TOFAŞ Spor Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV’den naklen yayınlanacak.

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u, yarı finalde ise Banvit’i eleyerek adını finale yazdırdı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Eskişehir Basket ve Anadolu Efes’i geçerek finale yükseldi.

Toplamda 4 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında rakibini 103-63 ve 86-78’lik skorlarla mağlup etmeyi başardı. TOFAŞ, üçüncü maçta evinde sarı-lacivertlileri 91-88 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1’e getirdi.

İki takım arasındaki serinin beşinci maçı ise 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe DoğuşTahincioğlu Basketbol Süper LigiTofaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA'in en büyüğü yine değişmedi
NBA'in en büyüğü yine değişmedi
Eli kırık oynamış
Eli kırık oynamış
Seri Bursa'ya taşınıyor
Seri Bursa'ya taşınıyor
Fener, Bursa'ya rahat gitmek istiyor
Fener, Bursa'ya rahat gitmek istiyor
Gözler 20 yıllık rekorda
Gözler 20 yıllık rekorda
Curry, 2 maça damga vurdu
Curry, 2 maça damga vurdu
Final mücadelesi başlıyor
Final mücadelesi başlıyor
Potada final heyecanı başlıyor
Potada final heyecanı başlıyor
Efes son şansını kullanacak
Efes son şansını kullanacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim