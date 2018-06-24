Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311

Potada rakibimiz Çin

​​​​​​​A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul’da Çin ile karşılaşacak

24 Haziran 2018 Pazar 17:31
Potada rakibimiz Çin

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul’da Çin ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. İspanya’nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Kupası’nda yer alacak milli takım, kamp çalışmaları için gittiği Çekya’da katıldığı hazırlık turnuvasında 3 karşılaşma oynadı. İlk maçında Çin’e 71-54 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci müsabakada da Çekya’ya 76-60 yenildi. Milliler, buradaki son hazırlık karşılaşmasında Romanya’yı 76-71 mağlup etti. Milliler, İspanya’daki şampiyonada B Grubu’nda Arjantin, Avustralya ve Nijerya ile tur mücadelesi verecek. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale çıkan diğer ekipler ise dört grupta ikinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar arasındaki çapraz eşleşmelerin ardından belli olacak.

‘Yeni bir takım çıkacak’

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu. İspanya’nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Kupası hazırlık sürecinde oyuncu ve sistem gelişimi açısından tatmin edici sonuçlar aldıklarını vurgulayan Memnun, “Hataların gitgide azaldığı, daha dikkatli olduğumuz bir sürecin ardından ortaya yepyeni bir takım çıkacak. Bu sürecin sonunda büyük gelişme göstereceğimize inanıyorum, devamında da şampiyona özelinde çalıştığımız gerçek hazırlık kampımız başlayacak. İyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

‘Çok çalışıyoruz’

Ekrem Memnun, Çin, Çekya ve Romanya ile yaptıkları hazırlık karşılaşmalarına da değinerek, şunları aktardı: “Oynadığımız üç maçı değerlendirdiğimizde dönem dönem güzel şeyler olduğunu görüyoruz. Yeni bir takımız, aday kadromuzda ilk kez milli takıma gelen 7-8 oyuncu var. Uyum sağlamak açısından zorlu bir dönemden geçiyoruz. Beklentilerimiz ölçüsünde gelişmeler oluyor ancak henüz istediğimiz seviyeye ulaşmış durumda değiliz. Maçlardan ziyade oyunu, sistemi ve oyuncu gelişimini ön planda tutuyoruz. Dolayısıyla çok çalışıyoruz, maç günleri dahi halter çalıştığımız oluyor. Elbette maç kazanmayı da istiyoruz ancak burada ön planda olan oyuncuların yaklaşımını, uyumunu, kuvvetini arttırmak ve bu açıdan çok mutluyuz.”

Anahtar Kelimeler:
BasketbolA Milli Kadın Basketbol TakımıÇinTürkiyeEkrem Memnun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı sayısı düştü
Yabancı sayısı düştü
Telekom kadroyu güçlendiriyor
Telekom kadroyu güçlendiriyor
Ayton 1, Doncic 3. sıradan seçildi
Ayton 1, Doncic 3. sıradan seçildi
Kadro 14'e indirildi
Kadro 14'e indirildi
Cedi, NBA'den hazırlıklı geldi
Cedi, NBA'den hazırlıklı geldi
Efes, Zeleznik'ten Micic'i aldı
Efes, Zeleznik'ten Micic'i aldı
Wilbekin'i milli heyecan sardı
Wilbekin'i milli heyecan sardı
"Bu iki maç çok önemli"
"Bu iki maç çok önemli"
‘Amacımız maçları kazanmak’
‘Amacımız maçları kazanmak’
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim