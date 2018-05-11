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Potada son hafta oynanacak

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. hafta maçlarıyla sona erecek

11 Mayıs 2018 Cuma 09:03
Potada son hafta oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

16.00 Fenerbahçe Doğuş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

Yarın:

13.30 Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes (Ahmet Cömert)

13 Mayıs Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Banvit (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Ayhan Şahenk)

15.00 Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ (Giresun 19 Eylül)

15.00 Trabzonspor-Muratbey Uşak (Hayri Gür)

15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan (Gazanfer Bilge)

19.30 Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 12:56
Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper LigiBasketbol30. Hafta
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