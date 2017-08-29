Potaya SSCB damgası

Türkiye'nin yanı sıra İsrail, Romanya ve Finlandiya'da oynanacak grup maçlarıyla başlayacak Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde en çok kupayı SSCB kazandı. Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını sürdürüyor. İlki 1935 yılında Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nın şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Şampiyonası'nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 kupayı da üst üste kazanan SSCB, ulaşılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor. SSCB ayrıca şampiyonada 3 kez gümüş, 4 kez de bronz madalyayı müzesine götürdü.



Yugoslavya ikinci

Yugoslavya, şampiyonada SSCB'den sonra en fazla birincilik kazanan takım oldu. Şampiyonada 8 kez kupayı havaya kaldıran Yugoslavya, 5 kez gümüş, 4 kez de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya ve Litvanya üçer kez şampiyonluğa ulaşırken, Yunanistan ve İtalya ikişer kez, Letonya, Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer kez şampiyonluk yaşadı.

İspanya'nın yükselişi

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son yıllarda İspanya damgasını vurdu. İspanya, son 4 şampiyonanın 3'ünde birincilik kupasını müzesine götürdü. İspanyollar, 2009, 2011 ve 2015 yılında gerçekleştirilen şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkarken, 2013 yılındaki organizasyonu ise üçüncü sırada bitirdi.