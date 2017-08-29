Türkiye'nin yanı sıra İsrail, Romanya ve Finlandiya'da oynanacak grup maçlarıyla başlayacak Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde en çok kupayı SSCB kazandı. Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını sürdürüyor. İlki 1935 yılında Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nın şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Şampiyonası'nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 kupayı da üst üste kazanan SSCB, ulaşılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor. SSCB ayrıca şampiyonada 3 kez gümüş, 4 kez de bronz madalyayı müzesine götürdü.
Potaya SSCB damgası
Dağılan SSCB, 14 kezle Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını sürdürüyor. Yugoslavya ise 8 kezle kupayı en fazla müzesine götüren ikinci takım durumunda bulunuyo
29 Ağustos 2017 Salı 14:31
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Türkiye'nin yanı sıra İsrail, Romanya ve Finlandiya'da oynanacak grup maçlarıyla başlayacak Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde en çok kupayı SSCB kazandı. Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını sürdürüyor. İlki 1935 yılında Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nın şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Şampiyonası'nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 kupayı da üst üste kazanan SSCB, ulaşılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor. SSCB ayrıca şampiyonada 3 kez gümüş, 4 kez de bronz madalyayı müzesine götürdü.