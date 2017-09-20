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Prestijli turnuva yarın başlıyor

Turnuvada, Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Brose Bamberg, Khimki, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Zadar takımları mücadele edecek

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:45
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Prestijli turnuva yarın başlıyor

Hırvatistan'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'un da katılacağı Zadar Basketbol Turnuvası yarın başlayacak.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Zadar şehrindeki Kresimir Cosic Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvaya, Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Almanya'dan Brose Bamberg ve Bayern Münih, Rusya'dan CSKA Moskova ve Khimki ile ev sahibi Zadar basketbol takımları katılacak. Turnuvanın ilk gününde yarın Brose Bamberg-Khimki ve Bayern Münih-Zadar karşılaşmaları oynanacak. Organizasyonun ikinci günü Fenerbahçe Doğuş-Brose Bamberg ve Zadar-CSKA Moskova, üçüncü günü ise CSKA Moskova-Bayern Münih ve Khimki-Fenerbahçe Doğuş maçları ile devam edecek.

Turnuvanın dördüncü ve son gününde ise beşincilik, üçüncülük ve final karşılaşmaları yapılacak. Organizatörler, bilet satışlarından elde edilecek gelirin tamamının Zadar Hastanesine bağışlanacağını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçe DoğuşZadar Basketbol Turnuvası
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