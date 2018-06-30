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Rakibimiz İsveç

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Ankara'da İsveç ile karşı karşıya gelecek

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:52
Rakibimiz İsveç

A Milli Erkek Basketbol Takımının İsveç ile maçı Ankara Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak, NTV'den naklen yayınlanacak.

Gruptaki diğer maçta aynı gün Ukrayna ile Letonya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mücadele edecek. Son maçlar öncesinde Türkiye, Ukrayna ve Letonya, üçer galibiyet ve sekizer puanla grupta ilk 3 sırada yer alarak, üst tura yükselmeyi garantiledi. Tek galibiyetini sahasında Türkiye karşısında alan 6 puanlı İsveç'in ise son maçlar öncesinde iddiası bulunmuyor.

Seyircisi önündeki maça averajla lider başlayacak Türkiye, üst tur grubuna 4 galibiyetle çıkmanın hesabını yapıyor.

Statü

Elemelerde ilk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek.

AA

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2019 FIBA Dünya KupasAnkara Spor SalonuAvrupa Elemeleri B GrubuBasketbolIsveçSpor
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