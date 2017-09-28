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"Rakiplere korkulu anlar yaşatacağız"

Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Yalçınkaya, "Amacımız, Galatasaray formasının olduğu her yerde rakiplere korkulu anlar yaşatmak" diye konuştu

28 Eylül 2017 Perşembe 12:10
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"Rakiplere korkulu anlar yaşatacağız"

Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, hem erkek hem de kadın takımlarının yeni sezonda başarılı olabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Ömer Yalçınkaya, yeni sezon öncesi hazırlık döneminin kendileri için olumlu geçtiğini belirterek, "Bizim kaderimiz her zaman sezon başı çizilir. Ne kadar iyi başlarsak o kadar iyi devam eder." dedi. Özellikle Avrupa kupalarında alacakları sonuçları çok önemsediklerini aktaran Yalçınkaya, "Amacımız, Galatasaray formasının olduğu her yerde rakiplere korkulu anlar yaşatmak. Özellikle yabancı ekiplerle oynarken buna çok daha fazla dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray Odeabank'ın rakiplerine değinen Yalçınkaya, şunları kaydetti: "Grubumuzda birbirinden tecrübeli, iyi takımlar var. Hapoel Kudüs, Bayern Münih, basketbola ciddi yatırım yapan takımlar. Bunun dışında Buducnost gibi Karadağ basketbolunun ciddi oyuncuları bulunan bir takımı da var. Bunun dışında Lietkabelis de Litvanya'da ses getirmeye başladı. Reggio Emilia, yine ciddi rakiplerden. Denk takımlar var. Grubu birinci ya da ikinci bitirip ilerleyen etaplara kuvvetli girmemiz gerekiyor."

"Dörtlü Final hedefimiz var"

Ömer Yalçınkaya, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iddialı olmasını beklediklerini vurguladı. Kadın basketbol takımının FIBA Avrupa Ligi'nde denk ekiplerin olduğu gruba düştüğünü dile getiren Yalçınkaya, "Bütçe anlamında denk rakiplerimiz var. Diğer grup biraz daha zorlu görünüyor. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final hedefimiz var." şeklinde görüş belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolGalatasarayGalatasaray Basketbol Şubesi Genel MenajeriÖmer Yalçınkaya
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