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Rakipleri eski öğrencileri

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde eski yardımcısı Itoudis ile oyuncuları Laso ve Jasikevicius'un takımlarına karşı mücadele edecek

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:12
Rakipleri eski öğrencileri

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde eski yardımcısı ve öğrencilerine karşı mücadele edecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de Obradovic, geçmiş yıllarda yollarının kesiştiği Rusya'nın CSKA Moskova takımının başantrenörü Dimitris Itoudis, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in çalıştırıcısı Pablo Laso ve Litvanya ekibi Zalgiris'in başında bulunan Sarunas Jasikevicius ile karşı karşıya gelecek.

Obradovic, Dörtlü Final'de şampiyonluk için çekişeceği Laso ve Jasikevicius'un oyunculuk dönemlerinde başantrenörlüğünü üstlendi. Itoudis ise Sırp başantrenörün Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştırdığı 13 yıllık dönemde yardımcılığını yaptı.

Itoudis ile 13 yıl çalıştı

Obradovic ile Itoudis'in arasındaki ilişki, parkelerin dışına kadar uzanıyor. Panathinaikos'ta 1999-2012 yıllarında beraber çalışan ikili, Yunan ekibine 5 THY Avrupa Ligi ve 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşatarak önemli bir başarıya imza attı. Yunan başantrenör Itoudis'in takımı CSKA Moskova, Obradovic'in başında bulunduğu Fenerbahçe'yi 2016'da THY Avrupa Ligi finalinde mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Laso ile Real Madrid'de çalıştı

Obradovic, Real Madrid'in başında bulunduğu dönemde 2 sezon Laso'nun başantrenörlüğünü üstlendi. Eflatun-beyazlı ekipte 1994-1997 yıllarında görev yapan Sırp başantrenör, Laso'nun da yer aldığı takıma 1996-1997 sezonunda FIBA Saporta Kupası'nı kazandırdı. İspanyol Laso, 2011'den bu yana başantrenörlüğünü yaptığı ve 1 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdığı Real Madrid'de 1995-1997 yıllarında forma giymişti.

Jasikevicius ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğu var

Zeljko Obradovic ile Litvanyalı Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos'ta önemli başarılar elde etti. Jasikevicius, Obradovic'in başında bulunduğu Yunan ekibinde iki ayrı dönemde olmak üzere 4 sezon forma giydi. Bu süreçte Yunan ekibi 1 THY Avrupa Ligi, 3 de Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti. İkili, Panathinaikos'ta 2007-2010 ve 2011-2012 sezonlarında görev yaptı.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 13:11
Anahtar Kelimeler:
Zeljko ObradovicTHY Avrupa LigiSarunas JasikeviciusDimitris ItoudisBasketbol
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