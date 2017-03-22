Raptors 11 maç sonra kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 122-120 yenen Toronto Raptors, rakibi karşısındaki 11 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.



NBA'e 8 maçla devam edildi. Sakatlığı süren all-star oyun kurucusu Kyle Lowry'den yoksun üst üste 14. karşılaşmasına çıkan Toronto Raptors, ağırladığı Chicago Bulls'u, uzatma sonunda 122-120 mağlup etti. Bulls'u 11 maç sonra yenmeyi başaran Raptors'ta DeMar DeRozan 42 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. DeRozan, bu sezon 5. kez 40 sayı barajını geçti. Bulls'ta Jimmy Butler'ın 37 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Rajon Rondo'nun 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Cousins'ın 41 sayısı, Pelicans'ı galibiyete taşıdı

Batı Konferansı'nda 8. sırayı alabilmek için yarışan New Orleans Pelicans, evinde oynadığı Memphis Grizzlies mücadelesini 95-82 kazandı. Pelicans'ı galibiyete, 41 sayı, 17 ribaunt ve 3 blokla oynayan DeMarcus Cousins taşıdı. Anthony Davis de 19 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı. Grizzlies'te Mike Conley 16, JaMychal Green ve Troy Daniels 12'şer sayı kaydetti.

Los Angeles derbisi Clippers'ın

Los Angeles kenti takımları Lakers ile Clippers arasındaki karşılaşmadan, 133-109 misafir ekip Clippers galip ayrıldı. 8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Clippers'ta 27 sayı, 8 ribaunt üreten Chris Paul, 24 sayı kaydeden J.J. Redick ve kenardan gelerek 18 sayı atan Austin Rivers, bir adım öne çıktı. Yenilgi serisi 6 maça çıkan Lakers'ta Brandon Ingram 21 sayı, 5 ribaunt, Julius Randle 19 sayı, 7 ribaunt ve D'Angelo Russell 18 sayı, 5 asistle mücadele etti. NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 122-120 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 98-96

Miami Heat-Phoenix Suns: 112-97

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 95-82

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 87-112

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 93-100

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 90-93

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 109-133